ARNOLDO ALEMÁN: NICARAGUA DEBE ALEJARSE DE VENEZUELA

Para el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán Lacayo, el presidente Daniel Ortega Saavedra debe actuar como estadista y sopesar lo que más le conviene a Nicaragua de cara a la Cumbre de las Américas a realizarse en el mes de abril en Perú. El Gobierno Peruano declaró non grato al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, sin embargo, Maduro, dijo que planea viajar a Lima para la celebración de la Cumbre de las Américas, pese a que Pedro Pablo Kuczynski le retiró la invitación antes de renunciar a la presidencia de Perú.La decisión de respaldar a Maduro está en las manos del presidente Daniel Ortega. Quien debe pensar que no nos conviene esa amistad. “Lo voy a decir como expresidente, un gobernante debe ser un estadista, sopesar los beneficios o los perjuicios que le puede ocasionar el actuar de ejecutivos en una cumbre como la que se va a celebrar en Perú, si va a traer perjuicio a Nicaragua, aunque sea íntimo amigo y sea denominado de los grupos del alba o del socialismo del siglo XXI, sino trae beneficio a Nicaragua, aunque sea íntimo y gran amigo, te vuelvo a repetir, debe sopesar más que el interés de Nicaragua”, dijo Alemán.“El apoyar a una dictadura cruel como la que se ve en Venezuela, en donde lo vez, no hay salud, no hay alimento, como hay emigración aluvional de la gente de Venezuela a los países vecinos; la crisis humanitaria que existe y en ese sentido debería de decirse: verdaderamente Nicolás, yo creo que es hora del cambio, ya 19 años y el país más rico, en cuanto a recursos naturales como Venezuela, no los encontrás, creo que a excepción de Brasil”, agregó el exmandatario.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!