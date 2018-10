CRUZ ROJA LANZA PLAN VERANO

4:46 a.m.

La Cruz Roja Nicaragüense (CRN) lanzó este domingo el Plan Verano 2018, en las playas de Pochomil. La institución dispondrá de más de 2 mil voluntarios para atender emergencias y resguardar los diferentes balnearios del país en esta Semana Santa. Durante una conferencia de prensa en el Hotel Escuela Casa Luxemburgo, en Pochomil, Auner García, director general de la CRN, informó que los cruzrojistas harán presencia en 129 balnearios, con sus especialidades en Primeros Auxilios, Guardavidas, Motorizados, Médicos, Paramédicos y Buzos. Como parte de la estrategia, las 32 filiales de la CRN también han instalado 40 puestos móviles en carreteras. De los C$5.3 millones de córdobas que había presupuestado la CRN para ejecutar el Plan Verano 2018, la organización sólo logró recaudar cerca de C$4 millones de córdobas, es decir entre un 65 a 70% de la meta, según explicó García. Debido a esto no podrán estar presentes en los diez siguientes balnearios: San Diego, en la comunidad Villa El Carmen; Centro Turístico Xilonem, Managua; El Realejo, Chinandega; El Tular, Estelí; La Playa, Boaco; Orosis, Juigalpa; Puente Colgante, Camoapa; Chilamate, Jinotega; El Martillo, Río Blanco y el Ranchón en Matagalpa.Otro motivo es porque algunos de los lugares en el norte no figuran en la lista oficial que el Ministerio de Salud (Minsa) les proporcionó y en el caso de los demás, es por un tema de accesibilidad al balneario. Desde diciembre del 2017 hasta la fecha se contabiliza 10 personas ahogadas, las que fallecieron en balnearios donde CRN no tenía presencia de guardavidas. *Fotos cortesía CRN

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!