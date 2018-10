AMBIENTALISTAS RECOMIENDAN NO ZAMBULLIRSE EN AGUAS DEL XOLOTLÁN

Lee también: LAGO XOLOTLÁN CON BAJOS NIVELES DE MERCURIO

Un grupo de ambientalistas aclararon que las aguas del Lago Xolotlán son tratables y según estudios del Ministerio de Salud (Minsa) se puede hacer turismo y actividades acuáticas sin mayores problemas. Sin embargo recomiendan no zambullirse, ni bañarse, mucho menos buceo. El único riesgo que enfrenta el lago es por los cauces que desembocan, pero por estar en verano las aguas sucias se detienen. “La cantidad de coliformes fecales que experimenta el Lago de Managua no son peligrosos, naturalmente no vamos a comparar las aguas de Tiscapa, que son aguas prácticamente cerradas, que no tienen movimientos; mientras el Lago de Managua sí tiene una dinámica de movimiento y que se ha venido purificando”, explicó el ambientalista Kamilo Lara.“(En el lago) ya se está permitiendo la reproducción de peces para exportación”, agregó Lara. “El riesgo que se le va a ir la caquita y que se va a contaminar, eso es muy difícil, ya a este nivel como tal a cómo está el procedimiento de los tratamientos ya muy difícil que pueda pasar”, dijo el doctor epidemiólogo Eddy Zepeda. El Xolotlán, es el segundo lago más grande del país, con una extensión de 1,049 km², una longitud de 65 km y una anchura máxima de 58 km. La profundidad máxima es de 20 metros y la media de 9,5 metros.

