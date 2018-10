CANTUR: NO HAY CONDICIONES PARA TANTOS TURISTAS EN SAN JUAN DEL SUR

La basura, el desorden de los vendedores ambulantes y las calles atestadas de vehículos continúan siendo los principales retos que debe superar el municipio de San Juan del Sur, un destino que pese a representar importante ingreso a la economía del país por su actividad turística, aún no posee las condiciones para recibir a tantos turistas, así lo alertó la presidente de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (CANTUR), Reyna Trigueros.“No se ha sentado ni el gobierno municipal, ni el gobierno nacional a ver verdaderamente la magnitud de esta semana santa. Está sucediendo lo mismo del año pasado. Ahorita con los vehículos se están haciendo desvíos y tratando de que la gente visite las otras playas”. Trigueros señaló que no han podido controlar a los vendedores ambulantes, asímismo a las personas que no tiene acceso a los baños públicos, ya que estos no son suficiente para la cantidad de gente llega al lugar turístico. “Prácticamente la gente hace sus necesidades en las aceras y dejan el lugar totalmente desaseado”, sostuvo.Por otro lado, la empresaria turística destacó que la basura se encuentra regada por todos lados y aunque el gobierno municipal haga un esfuerzo por trabajar en ello, es algo difícil de evitar. Según datos oficiales de CANTUR, el año pasado en San Juan del Sur, se recolectó un total de 533 toneladas de basura, solamente en semana santa.

