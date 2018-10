PRESIÓN MEDIÁTICA OBLIGA A NICA SLPASH A MUDARSE

La empresa de entretenimiento Nica Splash informó este miércoles que ya no seguirá brindando el servicio de motos y diversión acuática en el Puerto Salvador Allende.Según el directivo de Nica Splash, Frank Figueroa, ahora estarán operando en la laguna de Xiloá, y en la playa de San Juan del Sur, en el Pacífico Sur de Nicaragua y cerca de la frontera con Costa Rica. El inversionista indicó que el traslado de la empresa se debe a que es necesario proteger la seguridad del lagarto más popular de Nicaragua, “Juancho”, tras su polémico “vaivén” del Puerto Salvador Allende. Sin embargo, hay quienes piensan que el lugar no es rentable para el servicio que brinda la empresa Nica Splash, pues la mayoría opina que esas aguas no son aptas para este tipo de recreación. La expresidenta de Enacal, Ruth Selma Herrera, sostuvo que la forma más adecuada de hacer turismo en el Xolotlán, es a través de una embarcación segura, debido al riesgo para la salud en sus aguas. “Tenemos siete años de funcionamiento de la planta de tratamiento, pero eso no te asegura que las aguas del lago no tengan contaminantes que sean de alto riesgo para el contacto humano. La Alcaldía de Managua desde hace muchos años lo sabe porque lo coordinábamos desde Enacal y a estas alturas yo he pasado y he visto que los causes están recibiendo aguas servidas”, dijo.Luego del vuelco de unos turistas en una frágil embarcación en el lago Xolotlan levantó una ola de rechazo a las aguas del lago de Managua, incluso se recomienda evitar el consumo de pescados. “Que no emita olor fétido, no quiere decir que no tenga riesgo de contaminación porque pueden haber contaminantes que no emiten olores. Yo creo que no hay que hacer turismo que implique que vos tengas que hacer contacto con el agua y que no debe recomendarse que se coman los peces de ese lago”, agregó la exdirigente de Enacal.

