EL PASTOR MISIONERO SAMUEL SMITH ESTÁ EN NICARAGUA

El reconocido pastor estadounidense Samuel Smith, Presidente Mundial de la Confraternidad Apostólica que aglutina a 5 millones y medio de miembros en 26 mil iglesias apostólicas de 51 países, se encuentra de visita por primera vez en Nicaragua, para compartir su obra misionera con los nicaragüenses y extender un mensaje de fe y esperanza a nuestra nación. “Quiero dar gracias a los que están aquí por la invitación, es un privilegio estar aquí por primera vez en Nicaragua, es un país agradable y la gente es muy amable. Acabo de regresar de Etiopía hace dos semanas y antes de eso estuve en Filipinas y Pakistán. He estado en muchos lugares en semanas pasadas y estoy agradecido de estar en Nicaragua en este tiempo, he estado impresionado con el servicio y la adoración. Aprecio mucho la invitación de Silvio Baltodano y los oficiales de organización. Espero tener una buena relación con los apostólicos de Nicaragua y del resto del mundo”, dijo el misionero. La presencia del líder evangelista cuya obra se ha extendido en varios países del mundo llena de muchísima alegría a la comunidad de iglesias evangélicas nicaragüenses, quienes se honran con su visita. “La Asamblea Apostolica y nuestro país Nicaragua está siendo muy bendecido y hace poco nos mencionaba el: yo no traigo el poder, el poder de Dios ya está aquí en Nicaragua. El viene para compartirnos la palabra (de Dios) y agradecemos mucho al Señor (Jesus) por tener un hombre de una trayectoria grande en el Señor (Jesús)”, dijo el pastor Silvio José Baltodano Obispo Presidente Asamblea Apostólica de Nicaragua El pastor Samuel Smith no descarta visitar nuevamente nuestro país y ratificó su compromiso de continuar apoyando la obra misionera en Nicaragua.

