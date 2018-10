ELECCIONES EN COSTA RICA ESTE DOMINGO: ALVARADO VS. ALVARADO

7:43 a.m.

Alvarado contra Alvarado: así se resume la segunda ronda electoral en la que los costarricenses elegirán a su próximo presidente este 1 de abril. En ella se miden los dos candidatos que lograron más votos el pasado 4 de febrero, aunque no suficientes para gobernar el país los siguientes cuatro años: Fabricio Alvarado (Partido Restauración Nacional) y Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana, actualmente en el poder) . El primero, cantante y líder evangélico, y el segundo, aficionado a la literatura y autor de cuatro novelas, tienen algo más que el apellido en común. Fabricio Alvarado, periodista de 43 años, además de cantar es predicador evangélico, lideró sorpresivamente la primera vuelta electoral en febrero, después de oponerse a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instó al Estado costarricense a garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos, incluyendo el matrimonio.Fabricio Alvarado El candidato del confesional Partido Restauración Nacional (PRN), quedó catapultado hasta los primeros lugares de las encuestas de intención de voto, al declarar que el veredicto de la CIDH era una intromisión en los asuntos internos de su país y prometer que sacaría a Costa Rica de la CIDH, cuya sede es justamente la capital, San José. El exdiputado conservador Fabricio Alvarado se enfrenta en la segunda vuelta al candidato oficialista de centro izquierda Carlos Alvarado, que sin estar emparentados, tienen el mismo apellido y cuyas propuestas no podrían ser más distintas. El periodista y exministro de 38 años, candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), respalda el matrimonio homosexual, y que se aplique una ley vigente que permite la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la madre.Carlos Alvarado El novelista y excantante de rock, con estudios en Reino Unido, cerró su campaña con la promesa de que reducirá a la mitad el creciente déficit fiscal del país a través de una reforma fiscal integral. Pasaron por la misma facultad y empresa de comunicación, dieron el salto del periodismo a la política, y empezaron la contienda con un apoyo del 6% para ser catapultados a la cima de las encuestas que ahora, de cara a la segunda vuelta, muestran una clara ventaja para Fabricio Alvarado con un promedio del 13%.De ganar las elecciones, Fabricio Alvarado no sería el primer presidente evangélico en América Latina. El primero fue Jimmy Morales, en Guatemala, que también es un reconocido pastor de la Iglesia evangélica. Es una nueva tendencia de un tipo de partido político en América Latina. Con informacion de DW.