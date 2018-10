SEMANA SANTA ESTUVO REGULAR, SEGÚN CANTUR

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!

El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (CANTUR), Leonardo Torres, considera que los resultados en esta semana santa fueron regulares, ya que en algunos negocios de San Juan del Sur las ventas cayeron hasta en un 30%.“Yo no sé qué hubiera pasado si no hubieran pagado por adelantado el salario, porque esto fue una gran ayuda para el sector empresarial, porque al pueblo que es parte de la nómina del estado, se les pagó con antelación y la gente andaba dinero para poder circular en los destinos”, dijo Torres.Leonardo Torres, presidente de CANTUR. Por otro lado, el presidente de Cantur señaló que hubo poca movilización de personas con relación al año pasado. “Mucha gente se quedó en Managua y no es que no hubo movimientos turistas, creo que, si llegamos a los 3 millones y medio, lo dudo mucho, ni siquiera que hayamos llegado a 3 millones de personas, consideramos nosotros en términos relativos que fue una semana santa regular, no fue una semana santa excelente”, explicó.Para la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR), Lucy Valenti, esta semana santa trajo resultados positivos y se declaró satisfecha con la temporada, ya que San Juan del Sur no se saturó porque creció y se mejoró la oferta turística en otras zonas del país. “Como ahora se conoce más la oferta turística que existe en el país, muchos que antes quizás se iban a las playas, optaron por ir a disfrutar de otro tipo de turismo en el país. León y Granada estuvieron al 100% de ocupación, lo que es la oferta hotelera en estos dos destinos culturales”, dijo.Lucy Valenti, presidenta de CANATUR. Valenti detalló que Matagalpa fue otro departamento destacado en turismo, ya que tuvo una ocupación del 100%. “De hecho de ahí se han sorprendido bastante, nuestra gente de Matagalpa por la afluencia de turismo que llego al lugar en esta semana Santa, bien alto realmente. En el caso de San Juan del Sur nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que se logró este año”, sostuvo.