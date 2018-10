ACUSAN A POLICÍA DE VIOLAR A UNA JOVEN MIENTRAS ESTABA DETENIDA

5:18 a.m.

El Ministerio Público acusó a un oficial de inspecciones oculares de la Policía del Distrito Dos por el delito de violación en perjuicio de una joven de 22 años de edad. La violación habría ocurrido mientras la fémina de iniciales J.S.M.V., estuviera detenida en una oficina de esa delegación policial, por posesión de 8.6 gramos de cocaína. El pasado 28 de marzo cuando la joven fue llevada a la audiencia preliminar por posesión o tenencia de estupefacientes, contó a la juez Indiana Gallardo, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia, que un perito de la Policía del Distrito Dos la había violado, que la obligó a que le practicara el sexo oral y le metió dos dedos en sus partes íntimas.El policía acusado es Lesther Javier Chévez Tórrez, oficial de inspecciones oculares, con número de carné 66956 y chip número 17994, señaló la madre de la joven. “Quiero poner una denuncia contra el perito del Distrito Dos (de Policía) porque abusó de mi hija. Eso no debe ser así porque las leyes están para resguardar a los reos, no para violentar a los reos”, denunció la progenitora de la muchacha. Dijo que la violación a su hija ocurrió el miércoles 28 de marzo de 2018, a la 1:00 de la madrugada. “Yo pido que se haga justicia, que el policía pague por su delito, aunque él sea policía, que él también pague por lo que cometió”, exigió la madre de la joven violada. Por su parte, el abogado Javier Caballero Morales, defensor de la joven, explicó que el policía que iba a enfrentar audiencia preliminar ayer por violación no fue llevado a los Juzgados porque este estaba en el hospital.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!