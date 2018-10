FENIFUT SOBRE AMISTOSO CON ARGENTINA: “NO HAY NADA FIRMADO”

Lee también: CANCELAN REVANCHA DE CANELO VS GOLOVKIN

La federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) informó este miércoles que no se ha firmado un acuerdo para un partido amistoso de fútbol entre Nicaragua y Argentina. Ildefonso Agurcia, secretario de Fenifut, pidió a los periodistas mesura sobre el tema, pues aseguró que “al día de hoy las negociaciones han avanzado con gran éxito, estamos bastante avanzados, no hemos cerrado el contrato debido a que muchos periodistas con el respeto que se merecen, les pedimos mesura en este tema y se han tomado la molestia de llamar insistentemente a la Argentina y a todo mundo, lo cual más bien a trabado las negociaciones en vez de ayudarles. Mientras esto no estuviera firmado, no hay nada oficial al respecto”, dijo.Agurcia señaló que entre hoy y mañana la Fenifut y la Asociación de Futbol Argentino (AFA) podrían firmar el acuerdo, y que la primicia la darán a conocer ellos, si es que se da. “Estamos negociando, existen grandes posibilidades, tal vez a lo largo del día de hoy logremos cerrar ese tema, sin embargo queremos pedirles que dejen de insistir en querer tener la primicia, cuando la primicia se dé nosotros la vamos a hacer pública, si es que se da”, declaró el secretario de Fenifut. “Este partido es un hito en la historia del deporte en Nicaragua, no sólo del fútbol”, concluyó. El amistoso entre Nicaragua y Argentina se llevaría a cabo en el país suramericano, el cual marcaría la despedida de la selección de futbol albiceleste, previo al Mundial Rusia 2018.

