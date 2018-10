INCENDIO FORESTAL AFECTA A LA RESERVA INDIO MAÍZ

8:13 a.m.

Un voraz incendio está afectando a la Reserva Indio Maíz, un bosque considerado como el pulmón para el país y Centroamérica. Se calcula que hasta el momento se han quemado unas 100 hectáreas. El incendio habría iniciado la tarde de ayer martes en la comunidad Siempre Viva, ubicada a 3 km de San Juan del Norte, y presuntamente provocado por un productor de la zona. Al menos 150 personas entre voluntarios, bomberos, alcaldía, policías y el Ejército están en la zona para evitar la propagación del incendio. La brigada hizo una barrera de contención para evitar que el fuego llegue al poblado de San Juan del Norte. “(La reserva) no puede ser quemada porque es la zona más lluviosa y húmeda de Nicaragua. Lo que está pasando posiblemente es que como la reserva está siendo impunemente invadida por precaristas que quieren convertir el bosque para áreas para la ganadería y en ese sentido lo que hacen es cortar los árboles, dejar que se sequen o que se pudran y luego quemarlos para que ese territorio lo puedan vender a los ganaderos”, dijo el científico Jaime Incer Barquero. “Aquí existe una complicidad de toda esa gente que irrespetando las leyes, violando acuerdos regionales, entran, cortan y queman, es una lástima que las autoridades de Nicaragua no tomen para esta época las medidas necesarias para detener todos esos abusos ecológicos”, señaló el también ambientalista. El daño causado en la reserva está afectando a las diferentes especies de animales, por el momento no hay vidas humanas que lamentar. La reserva Indio Maíz se localiza en la esquina sureste del país, bordeando el Río San Juan y tiene 3,180 kilómetros cuadrados de extensión. *Fotos cortesía

