CUESTIONAN AISLAMIENTO EN “EL CHIPOTE” DE JOVEN QUE DENUNCIÓ A POLICÍA

Lee más: POLICÍA ACUSADO DE VIOLACIÓN INTENTÓ SUICIDARSE

En el caso de la joven de 22 años que fue supuestamente violada por un oficial de policía del Distrito Dos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuestionó la medida de aislar a la detenida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como “El Chipote”. Se espera que mañana jueves se realice la audiencia preliminar donde se acusa al oficial Lester Chévez Torres por el delito de violación. “La Policía no ha seguido los protocolos en este caso, cuando una mujer o cualquier persona es víctima de violencia las autoridades deben desplegar algunas medidas especiales como la atención psicológica, porque producto de estos delitos sexuales quedan lesiones psicológicas, heridas emocionales profundas”, dijo Pablo Cuevas de la CPDH.La joven había sido detenida el pasado 27 de marzo por portar supuestamente 8.6 gramos de cocaína en un taxi. Se conoce que tres oficiales más están siendo investigados por estos hechos que además está de por medio una extorsión. A la joven detenida le solicitaron 15 mil córdobas a cambio de no pasar su caso a los juzgados. El dinero lo llevó el padre de la detenida, pero los oficiales la dejaron siempre en la celda. “Le preocupa a la madre (de la joven) que ayer martes se presentó a la DAJ, e intentó hacer uso de su derecho de visita, siendo que ayer martes tocaba visita en la DAJ y no le permitieron visitarla, habla que ayer tuvo 8 días de estar detenida y no le han permitido ni siquiera un blúmer, ni pasta de dientes, ni cepillo de dientes”, comentó Cuevas.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!