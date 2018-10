PLC DEMANDARÁ AL ESTADO DE NICARAGUA ANTE LA CIDH

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), demandará al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues aseguran que se les violentó su derecho de participación a 80 concejales que no han sido reconocidos por el Consejo Supremo Electoral (CSE).El secretario de Asuntos Municipales del partido, Lester Flores, explicó que llevan tres meses solicitando a ese Poder del Estado la acreditación de dichos funcionarios municipales. “Sin la contestación que no ha dado el CSE y a casi tres meses de que se finalizó la juramentación, hemos visto que se han estado violando los derechos fundamentales de nuestros 80 concejales”, expresó Flores. Desde el pasado 10 de enero el PLC, solicitó al CSE, la acreditación de estos 80 concejales que no acudieron a la juramentación, porque el Tribunal Electoral cambió hora y fecha del acto de juramentación, sobre todos en los municipios más alejados. En igual situación se encuentra el partido Ciudadanos por la Libertada (CXL), quien pide la acreditación de 17 concejales. En Siuna, el Alcalde impide que un concejal suplente de ese partido sesione ante la ausencia del propietario. “Le dicen que tienen que llevar un papelito chiquito para poderlo dejar sesionar, pero si desde luego él ya fue juramentado y acreditado él ya es un concejal que puede asumir por ley”, dijo Julián Gaitán, Presidente de CXL en Siuna.Por otro lado, Augusto Valle, Fiscal Nacional de CXL, manifestó que aún no tienen respuesta del CSE. “Nosotros hemos hecho las quejas debidas en el CSE y no hemos recibido ninguna respuesta por el momento”, sostuvo.

