INCENDIO EN RESERVA INDIO MAÍZ PODRÍA ALCANZAR 10 MIL HECTÁREAS DE BOSQUE

INCENDIO FORESTAL AFECTA A LA RESERVA INDIO MAÍZ

El incendio que inició el martes en la Reserva Indio Maíz, ha consumido hasta este mediodía unas 3 mil hectáreas de bosque y se teme que las llamas puedan alcanzar hasta 10 mil hectáreas. En el tercer día del siniestro, el fuego se está acercando al área núcleo de la Reserva. Según pobladores en la zona, en este momento lo que hacen autoridades locales es sólo advertir, avisar a los Ramas que viven en centro de la Reserva que de ser necesario tendrían que ser evacuados, pues según ellos, el Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) les dijo que no tenían medios para apagar el fuego. “El problema es que ya las manos de la población local son insuficientes para controlar el fuego. Llevaron baldes para jalar agua, palas para aplacar fuego con tierra, pero el incendio es verdaderamente inmenso”, relataron pobladores a 100% Noticias.Por su parte, Rosario Sáenz, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), cree que el pueblo está capacitado para controlar y apagar el incendio que califica de “proporciones gigantescas”, pero son las autoridades las que no prestan los medios necesarios. “No hay una acción de emergencia que indique que las autoridades estén preocupadas”, expresó Sáez, quien aseguró que este incendio en la Reserva Indio Maíz, fue absolutamente provocado, pero que lamentablemente “no hay a quién culpar”. “Pueden afectarse hasta 10 mil y 15 mil hectáreas, los incendios son provocados no sabemos por quiénes, las personas son enviadas para luego posesionarse de las tierras y hacer despale indiscriminado”, dijo la ambientalista. “En la medida que no se atienda el problema, en esa medida va avanzando el fuego”, concluyó.

