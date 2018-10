COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CANCELA VISITA A ZONA DE INDIO MAÍZ

Lee más: MEDIOS INTERNACIONALES DESTACAN INCENDIO DE LA RESERVA INDIO MAÍZ

La comisión interinstitucional que iba a viajar a la zona del incendio en la Reserva Indio Maíz, desde Bluefields canceló su visita bajo el argumento que el incendio ha perdido fuerza. Sin embargo, las comunidades están solicitando que se haga una evaluación de los daños y se tomen medidas para prevenir futuros incendios. Si no se toman medidas de control y prevención, esta situación se podría repetir en las próximas semanas y el daño podría ser mucho mayor. “Llamé como a las 9:00 de la noche (ayer), ideay me dijeron que se canceló la gira por orientaciones superiores y que no van a hacer presencia, sino que van a planificar otra gira pero solamente para ir a evaluar los daños. El que me dijo eso fue el coordinador de la comisión de emergencia a nivel regional de aquí de Bluefields”, afirmó Aldric Bedford, presidente comunal de Greytown. “Entonces dejaron como payasos a la gente allá, toda la gente estaba esperando para ir a San Juan, esto es falta de responsabilidad cuando estamos en un escenario de emergencia ambiental… La Comisión de emergencia dijo que se suspende, que ya las llamas bajaron y que por orientaciones superiores no ameritaba la gira”, agregó Bedford.Hasta este sábado ya son más de 4 mil hectáreas las afectadas por el incendio que inició la tarde del pasado martes. Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río informó que “un grupo de 80 soldados del Ejército de Nicaragua ha bajado por las aguas del Río San Juan hacia San Juan de Nicaragua para apoyar las acciones que a nivel local se están desarrollando”. “También sabemos que hace dos horas acaba de llover, unos 20 minutos, una lluvia moderada y esperemos que esto haya puesto un poco de apoyo a favor de mitigar el incendio. Hemos podido verificar a través de las imágenes satelitales que el fuego avanza hacia el norte”, agregó Ruiz.

*Fotos cortesía

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!