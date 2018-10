AVENDAÑO: “GOBIERNO TIENE SOLUCIÓN EN SU CANCHA PARA EL DÉFICIT DEL INSS”

La solución de la crisis del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) está en la cancha del gobierno, dijo el economista Néstor Avendaño, al hacer un análisis sobre la situación de la seguridad social junto a representantes de la Central Sandinista de Trabajadores (CST). Avendaño planteó que el gobierno debe reducir los gastos administrativos del INSS que ascienden al 12%, de igual manera sugirió trasladar el pago de pensiones de víctimas de guerra y reducida de vejez al presupuesto nacional y exhortó al presidente Daniel Ortega investigar las denuncias de corrupción en el Seguro Social. “Yo veo más la solución en manos del Estado de Nicaragua, desde la acera del Estado de Nicaragua, porque hay que reducir gastos administrativos, otra medida es el traslado de pensiones mínimas y de lisiados de guerra a Hacienda. Es necesario que el Presidente de la República ordene la investigación de la corrupción no sólo en el INSS, sino en todas las instituciones púbicas”, dijo Avendaño.El sindicalista Roberto González por su parte urgió la necesidad de revisar los pagos que el INSS hace a las clínicas médicas previsionales que a su criterio brindan un mal servicio a los asegurados. También recomendó que el sistema de salud de asegurados sea asumido por el Ministerio de Salud (Minsa). “Hace unos días el sector privado planteó su interés sobre el tema tributario y nosotros tuvimos que plantear como sector laboral que nos preocupa el tema de la tercerización en nuestro país, y lo peor de esto es lo que se refiere a que los empresarios han evadido, lo que no podemos aceptar es que haya una actitud de evasión en el sector empresarial y las clínicas previsionales ya no se diga, en el sentido que no tienen un marco regulatorio legal, sino la mala calidad de esta atención médica”, expresó González.

