DEFENSA CIVIL: “ESTAMOS HACIENDO UN ESFUERZO POR CONTROLAR INCENDIO EN INDIO MAÍZ”

8:54 a.m.

La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, brindó un informe la tarde de este lunes, sobre el avance del trabajo que se está realizando en la Reserva biológica Indio Maíz, luego de que un incendio forestal azota desde hace seis a una de las reservas más importantes de la región.Rogelio Flores, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, informó que al lugar se hicieron presente 800 efectivos militares, 10 medios navales, 5 medios aéreos y un helicóptero proveniente de México. Según Flores, hasta el momento se registra una afectación de cinco mil 89 manzanas y se ha efectuado la evacuación de dos familias cuya integridad se encontraba en peligro. "Todo el incendio forestal, es provocado por nosotros los seres humanos, probablemente haya algo ahí que nosotros desconocemos. Nosotros estamos combatiendo el incendio en el sector de occidente, al lado de Villanueva, tenemos también otros focos de incendio en el lado de San Juan del Sur. Esta es la temporada más seca, temporada en donde se dan los incendios", dijo."Tenemos de apoyo 5 medios aéreos, que se están desarrollando de manera constante. Nosotros, el comandante en jefe y nuestro gobierno, hicimos algunas coordinaciones y hasta ahora la armada de México nos respondieron con medios aéreos, no contamos con químicos, pero vamos a contar con agua. Esto va a tener un impacto importante, porque va a humedecer las partes en donde hay mayor intensidad de fuego", agregó. "Se está haciendo un esfuerzo muy importante, para que esto sea controlado lo más rápido posible, por eso se está solicitando la ayuda internacional. No nos sirve de nada que nos vengan bomberos estructurales porque tenemos eso en el país, con personal especializado y preparado de las diferentes unidades, estamos tratando de entrar hasta esos puntos donde no entra ningún tipo de técnica", sostuvo Flores.

