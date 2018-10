ALEMÁN DICE QUE GOBIERNO FUE PASIVO ANTE EMERGENCIA EN INDIO MAÍZ

El expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán criticó este lunes al gobierno de Nicaragua por ser pasivo ante la emergencia del incendio forestal que se registra desde hace seis días y que afecta una de las reservas ecológicas más importantes de la región, como lo es la Reserva Indio Maíz.“Ese es un descuido de parte del gobierno central, en no tener una precaución en relación a la parte de los pulmones que toca, no solo a Nicaragua de Centroamérica, como lo es el Bosawás y la Reserva Indio Maíz”, dijo Alemán. Por otro lado, el exmandatario señaló que aquí en Nicaragua “no ha salido el cuerpo de bomberos a decir aquí estamos nosotros listos, sin embargo, vemos que los ticos, sin decir auxilio, (dicen) aquí vamos a dar el aporte nosotros de eso”. Para Arnoldo Alemán, el Ejército de Nicaragua es el que debía estar ocupado al respecto, y no la comisión costarricense. "Se están portando de manera pasiva, porque ya tenemos una semana de tener ese incendio y ahora sale también comunicado que al lado de Nueva Segovia, los pilares se están quemando", sostuvo Alemán.Al ser cuestionado sobre su actuar con la tragedia en Posoltega, el expresidente dijo que jamás se mostró pasivo ante el embate del Huracán Mitch y alegó que hizo venir por primera vez a Nicaragua al presidente estadounidense, Bill Clinton. “A mí no me paso igual, sencillamente hubo una tragedia en Posoltega que fue el único lugar, sin embargo, nosotros asistimos a Posoltega y llevamos, la única vez que ha venido a Nicaragua, fíjate bien, ustedes no se han fijado en eso, el único presidente gringo que ha venido a Nicaragua es Bill Clinton, invitado por este servidor y estuvo en el propio lugar de los hechos y lloró en el propio lugar de los hechos”, refirió alemán.

