RESTRINGEN ACCESO A RESERVA INDIO MAÍZ

6:08 a.m.

El ejército por orientaciones superiores restringió el acceso a la Reserva Indio Maiz, así lo confirmo a 100% Noticias Lorenzo Martínez, vicepresidente del gobierno comunal de Indian River. “No pueden movilizarse civiles a la zona del incendio, incluyendo los guardabosques comunitarios, porque van a combatir el incendio desde el aire” aseguró Martínez vía telefónica a 100% Noticias. Para el periodista y documentalista Camilo De Castro es importante que se involucre a los líderes comunales “en todas las acciones para combatir el fuego”. Lo que el ejército hizo fue llevar guías mestizos, pero no indígenas. “Ellos son los que conocen mejor el territorio y deberían de estar presentes en todas las acciones”, sostuvo De Castro. Otros que no pudieron llegar a San Juan de Nicaragua e Indio Maíz, fue un grupo de 12 personas entre periodistas y representantes de organizaciones ambientalistas. Mónica López Baltodano del grupo Cocibolca, lamentó las restricciones a circular por el río. “En el fondo lo que están haciendo es impidiendo que la ciudadanía tenga la información y eso lo que denota es que ni ellos mismos están seguros con las actuaciones que están haciendo en nuestro país y la enorme irresponsabilidad con la que han gestionado esa catástrofe”, manifestó López. Por su parte Alfredo Figueroa de Fundación del Río cuestionó la medida que solo fue aplicada a ellos, ya que salieron varias embarcaciones comerciales desde El Castillo a San Juan de Nicaragua. El ejército además de retener los documentos de la embarcación privada, cuyo zarpe fue autorizado en San Carlos, retuvo las cédulas de identidad de las 12 personas que llegaron al Castillo. Este grupo pretendía reunirse con las comunidades indígenas de la zona. El incendio que lleva ocho días en la Reserva biológica Indio Maíz avanza considerablemente hacia la costa Caribe de Nicaragua, aseguró el vicepresidente de Gobierno Comunal Indian River, Lorenzo Martínez. “El incendio avanza una gran cantidad de hectáreas, miles y miles de hectáreas. Va a la zona de la Costa Caribe, entra en ese espacio y también en el sur, está en el departamento de Río San Juan”, expresó. 100% NOTICIAS, intentó comunicarse con la vocería del ejército de Nicaragua, pero el jefe de relaciones publica, el Coronel Manuel Guevara no respondió nuestras llamadas.

