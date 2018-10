MURILLO: “NO SE ESTÁN ENVIANDO BOMBEROS A INDIO MAÍZ”

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este martes que no están enviando bomberos a la reserva Indio Maíz ante la emergencia, debido a que no hay condiciones para que estos ingresen a la zona.“Analizando la situación y viendo la atención completa que está brindando como corresponde el ejército de Nicaragua, se decidió no desplazar unidades de bomberos hacia la zona puesto que realmente no hay condiciones para el acceso de vehículos apagafuegos, porque ahí ni siquiera hay condiciones para que operen, ya que no es como un incendio en las áreas urbanas donde tenemos amplias experiencias”, destacó la vicepresidenta. Al gobierno le llovieron críticas por no aceptar la ayuda de los bomberos costarricenses especializados en apagar incendios forestales. Los bomberos habian coordinado su llegada el pasado domingo y cuando estaban por llegar a la frontera con Nicaragua el lunes se devolvieron luego de la comunicación que sostuvo el jefe de bomberos Hétor Chaves con el viceministro de gobernación Luis Cañas. "Bomberos de Costa Rica se movilizaron este lunes hasta la frontera nicaraguense; sin embargo, regresarán ante la comunicación oficial de que ya el vecino país se encuentra resolviendo la atención del incendio con sus propios recursos" informaron los bomberos ticos a través de una nota de prensa.Murillo informó que las causas del incendio aun se desconocen, segun la nota que le envió la comandancia del Ejército de Nicaragua. “No conocemos las causas, el origen del incendio, se conoce que lo afectado fundamentalmente el material depositado producto del impacto del huracán Otto, gran cantidad de árboles y palmeras en las zonas de amortiguamiento”, leyó textualmente la vicepresidenta sobre el comunicado del ejército. Según Murillo en el lugar están mil 100 efectivos militares, 10 lanchas rápidas y 5 medios aéreos. También informó que se están coordinando con Estados Unidos para ayuda ante la emergencia. “Hemos estado en comunicación con la embajada de los EEUU en Nicaragua, quienes han estado coordinando la llegada de expertos para transmitir la experiencia que se ha obtenido al combate de este tipo de siniestros, porque recordemos que los incendios forestales ameritan atención especializada”.Finalmente, Murillo dijo que el daño actual causado por el incendio a la reserva es de aproximadamente 3,585 hectáreas, pero los ambientalistas de Fundación del Río manifiestan que la afectación es de casi 6 mil hectáreas.

