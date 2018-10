ENVÍAN 2 INICIATIVAS DE LEY A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LAS QUE DIPUTADOS CONOCEN MUY POCO

4:54 a.m.

El diputado Wilfredo Navarro confirmó que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional las iniciativas de ley de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), Ley contra Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva. Ambas iniciativas serán remitidas a la comisión de justicia y comisión económica. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Miguel Rosales, denunció que hasta hoy miércoles ambas iniciativas fueron puestas en adendum (modificación a un Certificado de Inscripción).Pero, al ser consultado el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro dijo desconocer ambas iniciativas. En el caso de la UAF se necesita fortalecer la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico; mientras que la segunda ley Navarro señaló que el financiamiento al terrorismo y a las armas de destrucción masiva, ambos crímenes no conocen fronteras. El diputado Wálmaro Gutiérrez indicó que en el caso de la UAF es una nueva ley, pues la actual desaparecerá. La nueva ley, ajustará nuevos criterios internacionales contra la lucha al lavado de dinero y el narcotráfico, sin embargo comentó que no conoce a profundidad las iniciativas. Los diputados no han escudriñado las iniciativas y conocen muy poco.

