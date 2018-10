IDENTIFICAN A SUPUESTO AUTOR DEL INCENDIO EN LA RESERVA INDIO MAÍZ

Lee también: COMBATEN INCENDIO EN LA RESERVA BIOLÓGICA INDIO MAÍZ

Alicia McRea ex presidenta de la comunidad de Indian River en San Juan de Nicaragua, identificó al supuesto causante del incendio en la Reserva Indio Maíz. En una entrevista realizada a McRea y la que fue traducida por el ambientalista Camilo de Castro, señala a un hombre llamado Pedro, del cual todavía se desconoce su apellido, como el supuesto responsable del fuego, quien tendría 3 años de vivir en la finca “Palo Bonito” en la comunidad Siempre Viva. “El problema del área afectada fue provocado por una persona, persona que suele tener conflictos con la comunidad y que suele venir a dañar la zona de Indian River… Fueron cuatro manzanas las que cortaron y a las que luego prendieron fuego. Ellos alegaron que tenían derecho a hacer eso, pero eso no es así. La persona responsable de hacer esto se llama Pedro. Nosotros demandamos que vaya a la cárcel, que lo encarcelen. Esto es demasiado, tenemos pruebas del daño, nadie debería poder hacer este tipo de daño en el área”, dijo McRea.“No solo está poniendo en juego las hectáreas, está cortando los árboles, los animales, drenando los ríos y contaminando los ríos, entonces son muchas cosas las que podemos denunciar y reclamar. Deberíamos poder demandarlo por el daño y no solo son 2 sino hasta 15 años para las personas que causan este tipo de daño. Y Lo hacen porque la gente no los ve, lo hacen en un territorio que es del pueblo Rama- kriol, ahí hacen este tipo de daño”, expresó. “Mi nieta y bisnieta. No quiero que ellas vean los huesos de los animales. Ya no quieren comer, vimos los huesos bajando por el Indian River. Mi nieto y nieta ellos lloraron al ver los huesos, los huesos en la laguna”, agregó. 100% Noticias confirmó las declaraciones de la exlíder y contó que ella miró a la familia de Pedro cuando estaban intentando apagar el fuego, “yo miré a toditos que estaban afuera, a la familia de él que querían apagar el fuego, pero que van a apagar, estaba avanzando. Se llamó a un primer auxilio para apoyar a ellos… En la zona de él se llama Siempre Viva, ahí él estaba talando, cortando 4 manzanas para sembrar más zacate”, aseguró. McRea refirió que en la comunidad se están organizando para denunciar a Pedro con el gobierno Rama Y Kriol. “Necesitamos un abogado para protestar y para ver qué podemos hacer, necesitamos que un abogado venga, necesitamos que un abogado nos ayudar a ver cómo podemos resolver esto”, finalizó.En la entrevista la ex presidenta de Indian River denunció que hay personas que han llegado hasta la zona para ayudar, pero el Ejército no los ha dejado pasar. “Hemos tenido personas que han venido a apoyarnos y en las zonas de Indian River y Great Town, pero el Ejército no los ha dejado pasar; no los dejar pasar para que puedan ver la realidad de lo que sucede. Esto pasa porque tanto el gobierno municipal como el gobierno central no dicen la verdad y no actúan de acuerdo a lo que sucede en la realidad”. El incendio en la Reserva Indio Maíz, el fuego ha consumido más de 5 mil hectáreas de bosque. El fuego inició la tarde del martes 3 de marzo.

