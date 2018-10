EXIGEN CASTIGO PARA RESPONSABLES DEL INCENDIO EN INDIO MAÍZ

Lee más: IDENTIFICAN A SUPUESTO AUTOR DEL INCENDIO EN LA RESERVA INDIO MAÍZ

Un grupo de ambientalistas aglutinados al Grupo Cocibolca, enviaron esta semana una carta a la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas informando sobre el incendio en la reserva Indio Maíz. Las organizaciones de ambientalistas exigieron que se encuentren a responsables y que se castigue ya sea a personas naturales como funcionarios de Estado de estar involucrados. Esta peticiones las hacen para que se siente un precedente tanto en la reserva Indio Maíz y en otras partes del país. Para el ambientalista y científico Jaime Incer Barquero hubo mano criminal en el incendio, hay un componente humano, mal intencionado, mal dirigido para penetrar en esas áreas al igual que penetraron en Bosawás para saquear, denunció don Jaime, esta semana.Para la directora de la Plataforma Nacional del Agua, Ruth Selma Herrera hay responsabilidad del gobierno, pues no hay una política de protección ambiental. “Diera la impresión de que tuvo que empezar a arder esta valiosa reserva para que despierte MARENA, para que despierte el gobierno, para que despierten algunas instituciones que tienen una inmensa responsabilidad en la administración de todas las reservas, no sólo en Indio Maíz; y que además de haber dejado pasar este denuncia tanto días, tendrían ellos que haber estado monitoreando todas las denuncias que los gobiernos territoriales han hecho”, dijo Herrera. “Que bueno que despertó MARENA, ojalá que despierte la ministra (María José Corea Pérez) no esté expuesta ahí como una figura decorativa y que ella como mujer empiece a leer las leyes a conocer la legislación, y a quitarle esa mala fama al MARENA que no hacen nada”, comentó Herrera sobre el anuncio que hizo esta mañana el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, que prohibió las quemas agropecuarias en todo el territorio nacional, hasta que inicie el periodo lluvioso.“Lo que sucede en Bosawás también es muy grave y en cualquier momento nos aparece un incendio en Bosawás y otras reservas naturales que están descuidadas. Cuando los pobladores comienzan a denunciar, las Alcladías que se suponen que representan una instancia de gestión, no toman con seriedad, incluso ha habido sitios de Nicaragua donde se están haciendo denuncias como es el Cerro Apante de Matagalpa que están bajando camiones llenos de madera que tendría que estarse cortando… En Nicaragua además que ya se tiene temor de poner denuncias porque realmente se sabe que no te van a hacer caso, hay un hábito en el gobierno de no monitorear lo que está pasando, porque la gente perdió la confianza en las instituciones”, sentenció. “A mí me parece que el Gobierno fue lento, lentísimo para que se dieran cuenta del problema y de responder, y absolutamente incoherente que un país que tiene tanques para exhibirlos el 2 de septiembre, pero que no tiene cisternas para apagar incendios”, agregó Herrera, quien brindó estas declaraciones en el programa 100% Entrevistas. Este miércoles, a nueve días del incendio, la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, brindó el segundo informe sobre el avance del trabajo realizado en la Reserva biológica Indio Maíz. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Rogelio Flores, manifestó que no se descarta mano criminal ante este incendio forestal que azota desde el pasado martes a una de las reservas más importantes de la región.

