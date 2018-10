FUNDACIÓN DEL RÍO ACLARA LO DEL DINERO RECAUDADO PARA INDIO MAÍZ

8:26 a.m.

Tras la advertencia del Ministerio de Gobernación (MIGOB) a Fundación del Río de abstenerse a recolectar dinero alegando que era para bomberos que estaban sofocando el fuego y para los indígenas en la Reserva Indio Maíz, este viernes presentaron su respuesta a ese ministerio, pero según uno de los ambientalistas ahí no les recibieron los documentos. “Hubieron siete personas naturales o jurídicas que dijeron ‘quiero apoyar’ y esas siete personas confiaron en la fundación, y ese no es un dinero para la fundación, es un dinero para respaldar a las comunidades indígenas. Las comunidades ahorita tienen una deuda para poder pagar el combustible que sacaron para poder viajar al lugar del siniestro, el fondo era para ello”, explicó Saúl Obregón miembro de Fundación del Río.“Nosotros lo que fuimos fue un canal a través del cual las personas se solidarizaron… En ningún momento Fundación del Río ha violentado sus estatutos, nosotros seguimos amparados en lo que dice nuestra personería jurídica, que velamos por la conservación de los ecosistemas en el sureste de Nicaragua”, agregó Obregón, quien indicó que la suma recaudada no supera los 2 mil dólares.

