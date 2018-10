TRIPLE ASESINATO ATROZ DIFICULTA VENTA DE UNA CASA EN MANAGUA

Después de estar deshabitada por tres años la casa donde ocurrió el tripe asesinato ejecutado por Nahúm Bravo, ahora opera un comedor y una venta de productos lácteos. Santos Bravo, hermano de Nahúm y dueño de la propiedad, decidió empezar este negocio para darle nuevamente vida y otro rostro al inmueble donde ocurrió el espantoso crimen, el 26 de marzo del año 2015, pero fue el 02 de junio de ese año que Nahúm confesó los hechos al ser capturado.Bravo dijo a 100% Noticias que han llegado interesados en comprar la propiedad, pero por críticas negativas no se ha podido concretar la venta del inmueble.Vecinos del lugar opinan que no está mal que se inicien negocios en la propiedad, pues, aunque ocurrió un asesinato, eso no impide que se inicie algo nuevo. “La vida continua, ellos como dueños del local tienen que buscar cómo trabajar, qué se lo impide”, dijo el ciudadano José Emilio Morales.“Esta bueno, cada quien tiene derecho a defenderse, eso es parte de la ignorancia, esa es una casa común y corriente… Ya lo que pasó, pasó, yo no veo el impedimento, que por lo que paso sea un lugar no negociable”, aseguró Magdalena , habitante del barrio Los Ángeles de Managua.“Todo mundo tiene que buscar cómo sobrevivir, no importa la situación hay que salir adelante”, dijo Augusto Rojas. La esperanza del hermano de Nahúm, es que se pueda vender la casa y repartirse el dinero entre los hermanos. En dicha vivienda, había un taller de mecánica.

