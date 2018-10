RUBÉN: “LOS POLÍTICOS DEBEMOS SER MÁS RESPONSABLES”

5:01 a.m.

Oscar Sobalvarro (comandante Rubén) ha como es conocido en las filas de la extinta contra revolución y ahora vicepresidente Nacional de Ciudadanos por la Libertad (CXL), criticó la participación de políticos en las marchas sociales que realizaron esta semana los jóvenes universitarios y quienes rechazaron la presencia de la diputada María Fernanda Flores en la protesta pero que no dijeron nada sobre la presencia de activistas y dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).“Yo creo que los políticos debemos procurar ser más responsables cuando hay esas causas sociales, y que el pueblo se manifiesta como lo hicieron los estudiantes. Debemos dejar que ellos lo hagan y sobre todo los que somos muy visibles en la política debemos evitar ese tipo de cosas que deslegitima una protesta muy legítima de un sector, no me parece correcto la participación de políticos en estas protestas”, explicó Sobalvarro.

