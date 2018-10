RAMA Y KRIOL: “NO CONVIENE REFORESTAR INDIO MAÍZ EN ESTE MOMENTO”

Lee más: INICIA REFORESTACIÓN EN RESERVA INDIO MAÍZ

Los comunitarios y guardabosques Rama y Kriol de la Reserva Indio Maíz celebraron que el incendio en este lugar se haya extinguido, pero no ven conveniente que el gobierno inicie un plan de reforestación en este momento, debido a que en la zona el suelo no está apto para recibir una semilla o una planta. “Como campesino y como agricultor no lo veo conveniente, porque los ácidos que hay en la tierra ahorita son demasiado fuertes para poner una semilla, para poner una planta; además de eso la temperatura ahorita en este lugar está demasiado caliente, son zonas arenosas. Hay muchos aspectos de que en realidad a mi capacidad no lo veo conveniente…Hay partes en que las cenizas llegan hasta las rodillas, con una capa de ceniza de ese grueso cualquier planta que usted coloque se va a morir”, explicó José Dolores Velásquez, quien trabaja desde hace 2 años como guardabosques. Asimismo, indicó que ellos no fueron tomados en cuenta para la reforestación que ya inició el fin de semana pasado. “No nos han llamado, no nos han tomado en cuenta, como guardabosques no nos han dicho nada, no nos han explicado nada”, aseguró Velásquez.El guardabosque comenta que el incendio en la Reserva Indio Maíz les dejó varias lecciones, y por ello crearon un plan de manejo ambiental dentro de la reserva. “La primera lección que hemos aprendido es la falta de organización, la falta de atención a nuestra comunidad, porque nosotros como comunidad tenemos una ley 445, donde dice que los gobiernos municipales y autoridades que estén dentro de este territorio, tienen que tomar en cuenta a la comunidad. Falta de comunicación”, dijo José Dolores. Princess Barberena, quien también es habitante de la zona, detalló que el plan de manejo ambiental surge por la invasión de colonos en la reserva, la amenaza a los comunitarios y toda la problemática en las comunidades indígenas afro descendientes. “El plan consiste en cómo trabajar en un área protegida, la forma de cómo desarrollar un turismo sostenible para poder incrementar la visita de turistas de forma balanceada, y cómo producir de manera sostenible… Pedimos que se haga todo lo posible por resolver este caso del incendio, que la persona que haya causado esto sea puesto a orden judicial, que no quede impune el caso a como otros que han sucedido en la reserva”, declaró Barberena.

