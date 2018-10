COSEP: “INSS ROMPE MODELO DE DIÁLOGO Y CONSENSO”

Lee también: AMCHAM LAMENTA REFORMAS AL INSS Y HACE UN LLAMADO AL DIÁLOGO

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, indicó que rechaza las reformas a unilaterales anunciadas por el INSS , medida que rompe con modelo de diálogo y consenso que han venido practicando y que ha dado buenos resultados a la economía del país. “El proceso ante las reformas al INSS, representan para el sector privado una señal política sobre temas económicos que provocan desconfianza y cuestionan la continuidad del modelo de diálogo y consenso constitucional vigente, enviando señales inciertas sobre las decisiones futuras que como país se deben adoptar… Rechazamos en forma categórica la decisión adoptada por el consejo directivo del INSS, por cuanto las medidas no constituyen una reforma integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INSS y reduzca las actuales inequidades que aquejan al sistema”, señaló el presidente del COSEP.Aguerri señaló que desde el año 2013, el sector privado ha hecho propuestas para garantizar la sostenibilidad del INSS mediante costos compartidos que deberían de asumir los tres sectores (trabajadores, gobierno y empresarios) que aportan al seguro social, “esfuerzos que resultaron infructuosos”, pues no alcanzaron consenso. El COSEP refirió que el INSS enfrenta tres problemas estructurales: la informalidad, el elevado nivel de subempleos y la baja productividad laboral. Asimismo, la empresa privada determinó que las medidas del INSS tienen un objetivo estrictamente recaudatorio para resolver el déficit actual de la institución, sin contener las mismas propuestas para una reforma integral del sistema, esa situación motivó que el sector privado presentara propuestas sustentadas por el Fondo Monetario Internacional, análisis de Funides y opinión de economistas, las que no llegaron a ser discutidas por la “decisión del gobierno a no ceder en relación a sus propuestas y por tanto cerrarse el espacio para revisar y discutir el estado de medidas relativas”.“La decisión adoptado por el consejo directivo del INSS consideramos no corresponde a una estrategia para garantizar el crecimiento sostenido del país, la generación de empleo, el incentivo a la formalidad para incrementar la base de cotizantes, las inversiones futuras, y nos haría perder competitividad inmediata en la región, genera incertidumbre sobre las expectativas de crecimiento futuro del país”, aseguró Aguerri. El dirigente de la empresa privada hizo un llamado al gobierno a ser más responsables con las decisiones de políticas públicas de ámbito económico trascendentes en el país, aunque estas signifiquen costos políticos a asumir.

