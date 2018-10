MURILLO: LOS AGREDIDOS SON EN REALIDAD LOS AGRESORES

9:30 a.m.

La Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, se pronunció este jueves sobre las manifestaciones que se desataron desde el miércoles en la noche, en contra de las medidas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En su intervención, Murillo ha condenado los actos de violencia que se han generado en el país y responsabiliza a “grupos minúsculos”, de manipulación.“Que tristeza da la manipulación política de los mismos de siempre, minúsculos grupos que acusan y desestabilizan para destruir Nicaragua”. Por otro lado, la vicepresidenta se refiere al esfuerzo que ha hecho el gobierno y lamenta que estos "grupos manipulados" afecten el avance en el país. “Hemos hecho un esfuerzo enorme, como sociedad, como pueblo, como gobierno. Esos esfuerzos están siendo agredidos y violentados por quienes promueven la destrucción, la desestabilización, esos minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y el desarrollo, con intereses y agendas políticas, egoístas, toscas llenas de odio, esos que no toman en cuenta, ni reconocen el milagro de la paz”, manifestó.La Vicepresidenta aseguró que los “promotores de violencia”, son los que se ocultan detrás de las cámaras o teléfonos celulares. “Debemos hacer un llamado a los promotores de violencia que con cobardía y premeditación se ocultan de las cámaras que ellos mismos llevan o de los teléfonos que ellos mismos usan para solamente reflejar como culpables a quienes en legítima defensa han estado pronunciándose por la estabilidad y los derechos, y por la justicia social”, dijo Murillo.Finalmente, la vicemandataria, señala que “los agredidos son en realidad los agresores”, llamándolos “almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio. “Una manipulación perversa, la que hemos visto los últimos días, no reflejan a los agresores y ponen a los agredidos como agresores, esos grupos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas llenas de odio, no representan la necesidad de paz, de trabajo y de cariño del pueblo nicaragüense”, sostuvo Murillo.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!