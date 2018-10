100% NOTICIAS DENUNCIA CENSURA DEL GOBIERNO Y DEMANDA REINSTALAR LIBERTAD DE PRENSA

Nuestro director general, Miguel Mora denunció censura de prensa ante el medio internacional La Voz de América, indicando que 100% Noticias fue sacado del aire por orden del Gobierno. “Nicaragua está viviendo un momento de crisis y el gobierno está ocupando la represión y la censura, el día de hoy el canal fue censurado por orden del gobierno en todas las cableras y a nivel aire, estamos transmitiendo únicamente por Internet”, declaró. El Licenciado Mora detalló que “el gobierno lo que hizo fue amenazar a la mayoría de los canales, gran parte le pertenecen al gobierno, los canales de televisión y uno que otro no. Ellos comenzaron a llamar a todos los directores de medios a través del ente regulador TELCOR por orden del presidente para que no se informara nada de las protestas, de la crisis callejera que se está viviendo en el país”.“Me llamaron y me dijeron que, en primer lugar cerrar varios programas de carácter independiente que estaban criticando la situación y después me exigieron que no estuviera en la cobertura (de protestas contra reformas INSS), sino, iba a asumir las consecuencias y que iban con todo. Yo le pregunte qué era con todo, (contestaron) todo es todo incluso cerrarte el medio… Rechacé tajantemente esa amenaza y esa exigencia del gobierno… Eso no le gustó al gobierno y ordenó a las cableras a través del ente regulador que también están sujetas a las cableras que sacara nuestra señal de cable y cortó la transmisión al aire, por tanto es una censura a nuestro canal por estar dando la información a como la tenemos que dar, y estamos refugiados y dando la batalla a través de Internet eny en nuestras redes sociales”, indicó. Nicaragua enfrenta una crisis de gobernabilidad. El gobierno hace unos días prácticamente de manera unilateral rompió las relaciones de diálogo que tenía con la empresa privada, al aprobar de manera unilateral una serie de reformas al seguro social, estas reformas perjudican a la totalidad de pensionados, trabajadores y empresarios, contó Mora al medio internacional.“Aumentar las cotizaciones y poner impuestos a las pensiones de los jubilados, esto ha hecho que los pensionados y trabajadores en pequeños grupos comenzaron a protestar, el gobierno envió a grupos de simpatizantes violentos para golpear a los ancianos y manifestantes. Los jóvenes universitarios al ver esto acuerparon a los manifestantes y esto ha venido creciendo, porque a medida que van los jóvenes y manifestantes, el gobierno saca a turbas para golpearlos y para amedrentarlos. Ayer prácticamente la arremetieron contra los manifestantes en su mayoría jóvenes y señores de la tercera edad, los golpean a tubazos a vista y paciencia de la Policía Nacional. Dieron orden de golpear a los periodistas que como nuestro canal 100% Noticias ha hecho una cobertura balanceada y profesional, incluso golpearon a dos de nuestros periodistas y a dos camarógrafos y a uno le roboran el equipo con el que estábamos transmitiendo en vivo”, refirió. Nuestro director general señaló que interpondrá una demanda en el país y a nivel internacional por la libertad de prensa. “Están violando mi derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, están violando los derechos constitucionales de los millones de televidentes que tiene 100% Noticias. En Nicaragua la libertad de prensa es uno de los derechos que más nos ha costado. Vamos a interponer todas las demandas, aquí en lo interno, aunque no nos van a hacer justicia porque el gobierno controla todos los poderes, pero vamos a hacer la lucha; y vamos a hacer una demanda internacional por la libertad de prensa en Nicaragua”, expresó. Agregó que en el país, “el pueblo está enardecido y están las manifestaciones multiplicándose y está corriendo la sangre por la represión, Dios quiera no haya muertos, que el gobierno aunque tardíamente tendrá que negociar, porque si no, la situación de gobernabilidad se le saldrá de control total”.

