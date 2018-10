SUSPENDEN CLASES A NIVEL NACIONAL

Este viernes 20 de abril, el gobierno de Nicaragua suspendió las clases en los colegios públicos a nivel nacional. Según el ministerio de educación (MINED), las clases fueron suspendidas ya que se adelantó el Tercer Encuentro Pedagógico de Inter-aprendizaje (EPI), que estaba previsto realizarse el próximo 27 de abril. Por su parte Alex Bonilla, especialista en Educación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), confirmó que también colegios privados como La Salle y el Colegio Teresiano han decidido suspender las jornadas estudiantiles. “La recomendación a la ciudadanía es que no expongan a los menores, haya o no clases, no envíen a los niños a la escuela porque sería exponerlos. Que no se repita lo que pasó en San Francisco del Norte donde el director de un colegio sacó a unos niños a una marcha”, dijo Bonilla.

