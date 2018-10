FRANCISCA RAMÍREZ: “CAMPESINOS VAMOS HACIA MANAGUA A RESPALDAR A UNIVERSITARIOS”

Lee más: SUSPENDEN CLASES A NIVEL NACIONAL

La líder anticanal Francisca Ramírez, anunció que los campesinos del interior del país se están organizando para venir hacia la capital para respaldar a los jóvenes universitarios y demás nicaragüenses que están protestando contra las reformas INSS impuestas por el Gobierno. “El pueblo está despertando y hemos decidido los campesinos, nos estamos coordinando, hoy vamos a protestar en respaldo hacia ellos, estamos coordinando para salir hacia Managua en una marcha nacional, no sabemos si caminando, o de qué manera, pero sí vamos a juntar luchas. Estamos pidiendo en los 153 municipios de Nicaragua que podamos protestar, porque no vamos a permitir que sigan por encima de nuestros derechos, que sigan matando, que sigan derramando sangre en este país porque alguien quiera estar en el poder”, dijo Ramírez.La líder de los campesinos, condenó la represión de los antimotines hacia los jóvenes. “Condenamos rotundamente lo que está haciendo Daniel Ortega con los universitarios, con lo que está haciendo con todos los nicaragüenses. Creo que es injusto que una persona como Daniel Ortega diga y que la Rosario Murillo diga que las personas que están protestando por sus derechos son vandálicos, cuando nosotros los nicaragüenses no tenemos la culpa, ni somos los nicaragüenses los que hemos hecho reformas al seguro social, concesiones canaleras, concesiones mineras, concesiones a hidroeléctricas y todo reformando la constitución, violando todos los derechos de los ciudadanos”, declaró a 100% Noticias. “Hoy los que los ciudadanos están haciendo, los universitarios están reclamando un derecho, pero no para que Daniel Ortega los mande a reprimir con el Ejército, con la Policía, con los antimotines, con la turbas de las pandillas de Managua”, agregó. La líder anticanal expresó que lamenta las tres muertes que hasta el momento dejan las manifestaciones contra las reformas INSS. “Los campesinos sentimos rabia e indignación, saber que hay tres personas fallecidas en este país. Creo que ya es necesario que ya no veamos por color político, sino que veamos por la patria de Nicaragua”, concluyó. *Foto El País

