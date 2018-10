EL LLAMADO DE UNA MADRE A ROSARIO MURILLO

Urania Castrillo Molina, madre de una joven universitaria, hizo un llamado a la Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y a la comisionada, Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, que como madres no permitan que sigan masacrando a los jóvenes universitarios, pues “si tocan a nuestros hijos van a tocar al pueblo entero”.Mi nombre es Urania Castrillo, soy madre de una estudiante de quinto año de medicina. Yo quiero hacerle un llamado a la compañera Rosario de madre a madre, de mujer a mujer, de ciudadana a ciudadana. Yo me encuentro en esta universidad en respaldo a los estudiantes de medicina porque soy madre de una estudiante de medicina y créame Sra. Rosario que soy sandinista, no voy a cambiar de ideología política por estas decisiones erradas que se están dando contra los estudiantes. Nuestros hijos son hijos de la patria, usted es madre, usted tiene hijos compañera Rosario y con el debido respeto que usted se merece como vicepresidenta y como presidenta en funciones en estos momentos, le quiero hacer un llamado: no toque a los hijos de las madres del pueblo nicaragüense, yo sigo siendo sandinista pero me duele que estén masacrando a nuestros hijos en las calles, dentro de las universidades y que se esté dado la orden de no atender a nuestros hijos, a los ancianos y a la población por decisiones erradas; decisiones erradas que pueden tener consecuencias nefastas. Policía Nacional, Aminta Granera, te quiero hacer un llamado como madre que sos, vos tenes hijas, yo tengo una hija, por favor hace uso de tu criterio propio racional, no podes estar mandando a la policía a masacrar y asesinar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son hijos de madres igual a como son los policías, que lamentable que hayan familias de policías que estén velando a sus hijos, a sus padres, a sus madres en estos momentos que han fallecido en estas trifulcas por decisiones herradas y equivocadas. Les estoy haciendo un llamado con el debido respeto. Este uniforme que ando yo, y este estetoscopio, representa a la carrera de medicina, una carrera muy noble, muy digna y no es justo que se estén cachimbeando en la calle por parte de los policías a nuestros estudiantes de medicina, a nuestros médicos porque no se niegan a atender a la población. Hago un llamado como madre, como mujer, como nicaragüense, como madre de estudiantes de medicina. Sigo siendo sandinista aún después de estas palabras, simplemente quiero que recapaciten porque si tocan a nuestros hijos van a tocar al pueblo entero. Un hijo cuesta mucho llevarlo hasta un quinto año de medicina y no lo quiere saber doña Rosario, yo he vendido hasta nacatamales en el Oriental de Managua para que mi hija corone su carrera como médico y no permitiría que un antimotín me la vaya a matar porque me mato con él. Unas palabras nobles que les estoy diciendo de corazón, de madre a madre, de mujer a mujer, como madre de médico, como madre estudiante de medicina.

