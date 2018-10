AMCHAM: “ES FUNDAMENTAL QUE 100% NOTICIAS VUELVA A ESTAR EN EL AIRE”

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y otras empresas privadas realizaron estar tarde una rueda de prensa en la que lamentaron las muertes durante las protestas contra las reformas INSS, y convocaron a una marcha nacional. “Estamos invitando a nuestros trabajadores a que marchemos en paz, a que marchemos por la paz, el día lunes, a la 3:00 pm, en la rotonda de Metrocentro”, indicó el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. La empresa privada lamentó y condenó los hechos ocurridos desde ayer por la noche “en relación al fallecimiento de hermanos nicaragüenses, de personas que entregaron su vida defendiendo derecho”, dijo Aguerri.El dirigente de la empresa privada, aclaró que ellos no han renunciado al modelo de diálogo de consenso y que lo más importante en este momento es detener el costo de más vidas apostando al diálogo que esperan que se dé tarde o temprano. “Nosotros no estamos renunciando al diálogo de consenso y se va a dar tarde o temprano, esperemos más temprano que tarde… Estamos en una situación para buscar la salida a esta situación, lo sucedido ayer en la noche es una situación que no estaba dentro de las pláticas que habíamos tenido, es lamentable la pérdida de vidas humanas. Lo más importante para nosotros en este momento es detener el costo de más vidas, queremos apostar al diálogo y en ese diálogo encontrar las alternativas que el país necesita”, agregó José Adán.Por su parte, María Nelly Rivas, hizo un llamado al Gobierno para respete el derecho a la libre expresión y restablezca la señal de 100% Noticias. “Es fundamental que la libertad de expresión en nuestro país continúe, es fundamental que 100% Noticias vuelva a estar en el aire, y que no tengamos este tipo de actos en el que salen del aire canales porque eso está limitando los derechos que tenemos todas y todos los nicaragüenses a la libertad de expresión y acceder a la información”, expresó Rivas. La empresa privada concluyó con que no renunciará al diálogo, “pero para apostar al diálogo es necesario hacerlo en las condiciones apropiadas y para eso hay que tener respeto a los derechos de la constitución”, finalizó Aguerri.

