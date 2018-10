PIERO COEN: REVOCACIÓN DE REFORMAS INSS NO SON SUFICIENTES

El empresario Piero Coen sorprendió esta noche al llegar a la protesta contra la represión y censura que se realiza en la carretera Masaya. Apoyando la manifestación, el presidente del Grupo Coen bajó de su vehículo y se subió a éste con la bandera azul y blanco de Nicaragua en sus manos y coreó junto a los protestantes: ‘Pueblo únete, pueblo únete’. “Yo creo que los universitarios y la gente estaba esperando un mensaje más contundente (del presidente Ortega). Está bueno que sigamos haciendo avances y está bueno que sigamos dirigiéndonos al pueblo, pero yo creo que los jóvenes quieren oír otra cosa, quieren oír que ellos no son delincuentes, quieren oír que el pueblo está detrás de ellos y lo único que no queremos es violencia”, declaró el empresario chinandegado. Coen señaló que la revocación al decreto de las reformas al seguro social no son suficientes para los nicaragüenses, pues a la protesta ya se sumaron otras demandas. “Para la gente no creo que sea suficiente, yo creo que ya pasó más allá de las reformas del INSS, sigue diciendo el presidente que pasó lo del INSS, pero la gente sigue saliendo, la gente sigue pidiendo otras respuestas”, dijo Coen. El empresario aclaró a los manifestantes que él no es parte del Consejo Superior de la Empresa Privada, “Yo no soy parte del COSEP y el COSEP no me representa a mí, yo estoy aquí con mi familia apoyándolos a ustedes, porque yo también siento lo que ustedes sienten”, agregó.

