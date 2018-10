UNIVERSIDADES PRIVADAS NO VAN A REUNIÓN CON ORTEGA

El Dr. Adrián Meza, Rector de la Universidad Paulo Freire, informó que las universidades privadas del país no se reunirán con el Presidente Daniel Ortega, a como lo anunció esta tarde la vicepresidenta Rosario Murillo. “Esa reunión no tiene ni sentido ni oportunidad, mientras no haya claramente delimitados varias demandas de los estudiantes universitarios. Una de ellas que nos parece fundamental, la delimitación de las responsabilidades penales que corresponde a los oficiales de la cadena de mandos que deben responder por la muerte de ciudadanos acaecidos en estos cuatro días. Segundo, según nos confirmó el CENIDH, hay más de 150 estudiantes que están en las cárceles de este país. En estas condiciones para los rectores de universidades privadas es imposible sentarnos con el Presidente de la República para hablar de ningún tema. No podemos sentarnos con el Presidente en medio de un charco de sangre”, dijo Meza. Este medio día, la vicepresidenta Rosario Murillo había anunciado que Ortega sostendría un encuentro con rectores de universidades de todo el país.

