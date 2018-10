100% NOTICIAS REGRESA AL CABLE TRAS 6 DÍAS DE CENSURA

La señal de 100% Noticias volvió al aire por vía cable, tras permanecer seis días censurado por orden del Gobierno . 100% Noticias fue censurado por el Gobierno por dar cobertura e informar sobre las protestas que fueron desatadas por las reformas INSS, y que el día domingo fueron revocadas por el Presidente Daniel Ortega. Tras una lucha por la libertad de prensa que se materializó el día de ayer con una marcha de más de un millón de personas, en la que también se demandó la no represión, 100% Noticias volvió a la televisión nacional gracias al apoyo de nuestros millones de televidentes y lectores. La censura a la libertad de expresión y el regreso de la señal de este medio de comunicación independiente que informa las 24 horas del día, fue una de las condiciones que exigió la empresa privada, universidades privadas, y otros sectores para llevarse a cabo un diálogo nacional con el Presidente Ortega. Lic. Miguel Mora, Director de 100% Noticias "!Gracias a Dios y gracias a mi pueblo estamos de regreso y más fortalecidos que nunca. Nicaragüenses este es su canal, vamos hasta la victoria siempre!", expresó nuestro director Miguel Mora. "No hay conspiración de la derecha, eso es mentira. Daniel, vos no sos dueño de la libertad de prensa de este país, Rosario Murillo, usted no es dueña de la libertad de prensa en el país. Somos cristianos de verdad, no de mentira. Ya no mas!! Tengan compasión del pueblo, de este pueblo que ha sufrido, guerra, la muerte de nuestros hijos, lloré ayer con las madres en la UPOLI. Que vergüenza Aminta Granera, que vergüenza Francisco. La censura hoy se destierra de Nicaragua. No la vuelvan a tocar. La libertad de expresión no le pertenece a un matrimonio y a ningún partido político. Ya no más, o cambian o los cambiamos, vayan poniendo sus barbas en remojo. Ya no tenemos miedo... Dios está con nosotros... Quien contra nosotros! Ese diálogo tiene que ser frente al pueblo, en vivo y directo con legítimos representantes...", declaró Mora. "Sin libertad de prensa, no hay ninguna otra libertad, porque sin libertad de prensa, censuran, callan, mienten y masacran al pueblo. Todos los derechos se van, porque los dictadores y tiranos creen que tienen el poder sobre el pueblo", agregó el director de 100% Noticias.

