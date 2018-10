MRS DESMIENTE A GRUPO DE UNEN

NO NOS CALLAREMOS!

Desde que iniciaron las protestas estudiantiles, juveniles, de jubilados y pobladores, el orteguismo ha pretendido deslegitimar y desprestigiar la justa y legítima lucha del pueblo nicaragüense por sus derechos sociales y por sus libertades.

Como parte de la campaña sucia de la familia Ortega, se han sacado todo tipo de mentiras y falsedades, documentos falsos y montajes fotográficos para argumentar que el MRS ha estado financiando y organizando las protestas, como si los estudiantes y jubilados fuesen títeres o pandilleros contratados.

El día de hoy dos dirigentes de la UNEN, de reconocida militancia orteguista, han llevado estas acusaciones a un punto muy peligroso, acusando a estudiantes de la UPOLI de estar fabricando armas y hasta de blindar vehículos, con presunto respaldo del MRS. Estas acusaciones están hechas para justificar la continuidad de la masacre a jóvenes estudiantes, para justificar niveles más elevados de represión. Esos líderes de la UNEN, serán responsables directos y cómplices del orteguismo si hay más muertos en las universidades.

A la fecha, las organizaciones de derechos humanos reportan casi 70 asesinados. Eso es lo que quiere Ortega que olvidemos. Esos asesinados no eran terroristas, ni delincuentes, eran estudiantes y pobladores en lucha por una Nicaragua diferente.

En el MRS hemos sido siempre claros, queremos un país con libertad y democracia, en el que cada nicaragüense pueda demandar sus derechos sin ser reprimido, amenazado o asesinado. Luchamos por esa Nicaragua y lo seguiremos haciendo. No nos callaremos, ni seremos cómplices de la familia Ortega Murillo.

Con la mayoría del pueblo nicaragüense seguiremos demandando Justicia para los que fueron asesinados por órdenes de Ortega y sanciones para los criminales. Con la mayoría del pueblo nicaragüense seguiremos exigiendo que la familia Ortega abandone el poder para permitir al pueblo encontrar una senda de paz, justicia y bienestar.

