GRUPO DE UNEN RESPALDA A ORTEGA Y DESLEGITIMA PROTESTA DE UNIVERSITARIOS

Luego de ocho días de que iniciaron las protestas en el país, La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), se pronunció sobre la situación el país. En su intervención, salió en defensa del presidente Daniel ortega y deslegitimó las manifestaciones de los estudiantes. Los representantes de UNEN aseguran que la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) no ha sido tomada por estudiantes, sino que por personas que han sido financiadas por miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y acusan que supuestamente andan con armas 9 milímetros.“¿Cómo se apoderaron ellos (de la UPOLI) ?, el día domingo cuando yo les dije que abandonaran las instalaciones, a mí me sacaron a la fuerza, es ahí cuando llegan los líderes del MRS. Ellos tienen dentro de la universidad un grupo de personas que están fabricando armas hechizas”, dijo el presidente de UNEN - UPOLI, Leonel Morales. "El MRS ha estado de manera permanente abasteciendo a este grupo, políticos corruptos que se están aprovechando de la lucha de un pueblo”, alegó el representante de UNEN.UNEN defiende a la Policía Nacional y niega que el pasado 22 de abril los antimotines atacaron la UPOLI, Sin embargo, hay videos que demuestran lo contrario sobre el ataque policial. “La policía dejó de llegar el domingo, ya no había antimotines. Dicen ellos que la policía (llegó) a la hora que ellos tuvieron la vigilia el domingo en la noche, y no fue así… Hubo un fallecido en la UPOLI, pero ¿qué pasó adentro de la universidad? Dos jóvenes se estaban peleando por un arma, el arma estaba activa, se disparó y por eso fue que falleció uno”, dijo Morales.El presidente de UNEN de la UNAN-Managua, Luis Andino, cayó en un mar de contradicciones, pues dijo que han apoyado la lucha de los estudiantes cuando el pasado 18 respaldó al presidente ortega respaldando las reformas del INSS. El siguiente video desmiente a Andino, pues fue todo lo contrario, ya que reprimieron a los universitarios que se manifestaban contra las reformas del INSS, dentro del recinto universitario.

