CARLOS MEJÍA GODOY: NO PUEDO SER NEUTRAL

El reconocido cantautor nicaragüense, Carlos Mejía Godoy, ha manifestado su posición sobre la situación del país tras las protestas que se registraron en Nicaragua que han dejado al menos 63 muertos, 160 heridos y 15 desaparecidos.Mejía señaló en una entrevista con El Nuevo Diario, que en su papel como artista, no puede ser neutral, pues eso lo obliga a “estar en la primera fila de estas protestas que ya no es de un grupo determinado, ni de un partido político, sino que es de toda una nación”. El cantante agregó que no puede ser neutral ante “tanta barbaridad que ha ocurrido en estos días, barbaridad que no solamente surgió en una jornada, sino que ha sido una cadena de vileza. Sobre todo, cuando escucho la Nicaragüita, porque cuando la escribí dije: esta es una canción sin afiliación política, ni partidaria, ni religiosa”.Carlos Mejía Godoy, dijo que Nicaragua está harta de los políticos, viendo a la “modorra de diputados de cualquier partido político, yendo a la asamblea, algunos hasta se duermen en sus tronos, pero esos estudiantes nos han demostrado con su actitud y con su valentía que ya están hartos de los políticos”. El cantautor, expresó preocupación porque uno de sus hijos ha recibido amenazas por expresar solidaridad ante las pérdidas humanas en el país. “Hay amenazas contra un hijo mío, Augusto Mejía. Él es un muchacho que desde niño, por su formación, ha tenido una tremenda sensibilidad e identificación con las personas que sufren y sobre todo con la defensa del medio ambiente”, aseguró.Finalmente, el compositor nicaragüense, y uno de los principales representantes de la canción testimonial o nueva canción de su país, dijo que respalda el diálogo, siempre y cuando “sea incluyente y que sea en has de una Nicaragua en paz y en armonía”.

