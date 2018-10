CST: GOBIERNO DEBE DEJAR LA SOBERBIA A UN LADO

10:31 a.m.

La Central Sandinista de Trabajadores (CST), se pronunció sobre los acontecimientos de estos días que han dejado 63 muertos y 15 desaparecidos. Según Roberto González, dirigente de la CST, el gobierno debe dejar la soberbia a un lado y deben revisarse. Sin embargo para González, el gran culpable de los hechos violentos y muertos que se derivaron por las reformas INSS, es el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y el Consejo Directivo de la Seguridad Social, quienes hicieron que el Presidente Daniel Ortega “se embarcara”. “Nos colocamos como nos hemos colocado siempre, junto al Gobierno del Frente (Sandinista) y al Presidente Daniel, pero le queremos decir a nuestro Presidente que también es hora de revisar, es hora de revisarnos todos, es hora de que estas cosas no puedan volver a suceder. Porque aquí lo que se necesitaba era sensatez, lo que se necesitaba era una actitud que diera posibilidades al entendimiento, y ¿qué se impuso? Se impuso la soberbia, la prepotencia”, declaró González.El dirigente de la CST exigió la destitución de los directivos del INSS. “No puede ser borrón y cuenta nueva, para nosotros no es una actitud revanchista, pero sí una actitud responsable. Presidente el Frente Nacional de los Trabajadores tiene responsabilidad política en estas decisiones, el Consejo Directivo de la Seguridad Social tiene responsabilidades en estas decisiones, decisiones que lo embarcaron y por lo tanto hay que revisar y corregir lo que haya que revisar y corregir, los trabajadores están demandando en esta sesión la suspensión del Consejo Directivo de la Seguridad Social”, demandó. Denunció que el Ministerio del Trabajo ha reprimido y dado persecución a los trabajadores y los sindicatos por que se han puesto del lado de los empresarios y han participado en las protestas. “No es posible que las autoridades del Ministerio del Trabajo con actitud y soberbia también entonces golpee y maltrate a los trabajadores y les niegue sus derechos, porque ahora se han puesto al lado de los empresarios, de algunos empresarios antisindicales. Exigimos Presidente la restitución de todas las sindicales que en derecho les corresponden a los trabajadores y los sindicatos de la Central Sandinista de los Trabajadores. Que cese la represión y persecución de trabajadores y los sindicatos. Hay trabajadores del Estado que en este momento no son afiliados de la CST y nos han mandado marejadas de que anduvieron también en protestas y ahora los van a despedir”, dijo González.

