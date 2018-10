DIÁLOGO NACIONAL SIN FECHA, NI HORA

El Gobierno de Nicaragua y los diferentes sectores que participarán en el diálogo nacional para encontrar soluciones a la crisis que atraviesa el país, aún no han informado cuándo, dónde, ni a qué hora se realizará este. Se conoce que los convocados a la mesa de diálogo son académicos y el sector empresarial; y la Conferencia Episcopal participará como mediadora. El sector empresarial afirmó que hasta ayer no estaba definida una fecha para que el diálogo inicie, detalla La Prensa. El rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, uno de los convocados a la mesa del diálogo, descartó que el Gobierno los haya invitado para hoy domingo 29 de abril, como se especuló. Medina dijo que inicialmente se mencionó como fechas posibles el lunes 30 de abril o el miércoles 2 de mayo abril, pero no se ha confirmado ninguna.El Cardenal Leopoldo Brenes informó ayer que la Iglesia católica de Nicaragua le daba al gobierno solo un mes para llegar a un acuerdo de la de lo contrario informarán al pueblo que no se pudo. “Quiero anunciarles, que los obispos de la Conferencia Episcopal el martes pasado, al decir que sí acompañaríamos el diálogo como mediadores y testigos, expresaron que al mes de instaurado este haríamos un alto para valorar la voluntad, la implementación y cumplimiento serio y real de los acuerdos a los que hayan llegado las partes. Si los obispos de la Conferencia Episcopal evaluamos que no se están dando estos pasos, informaríamos al pueblo de Dios, a quienes acompañamos, y les diríamos, que así no podemos seguir y que no se pudo”, dijo Brenes.

