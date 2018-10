GOBIERNO DEJA A PIE AL PUEBLO 

El Gobierno se tomó los buses y dejó a pie al pueblo, para la concentración que programó el oficialismo para esta tarde. Este lunes los usuarios del transporte colectivo de Managua, tuvieron que esperar hasta dos horas para abordar los buses. El gobierno ocupó casi en totalidad los buses de la capital para transportar a los simpatizantes sandinistas y a empleados públicos que muchos fueron obligados a la plaza de Las Victorias donde se realizó un acto en respaldo a la pareja presidencial.Los usuarios consultados se mostraron en desacuerdo pues consideran que es una falta de consideración al pueblo trabajador. “El usuario siempre es el afectado en este tipo de actividades que se realiza, sería sano y bueno que el transporte se normalice independientemente si hay o no marcha”, dijo un ciudadano que esperaba en una parada de buses de la capital. “Es una injusticia, estoy aquí desde la mañana y no he podido irme”, expresó una anciana que estaba en el sector de Plaza Inter. “Esta es una dictadura, como va a ser justo, si lo hacía Tacho, como no lo va a ser este, este lo aprendió con Jaime Morales. Jaime Morales lo entrenó dicen para robar las elecciones”, comentó otro nicaragüense. “No es correcto, tenemos necesidad, cada quien necesita el transporte”, señaló un adulto mayor.

