EXCLUSIVA: ORTEGA PRESIONADO PARA QUE DESTITUYA Y ENCARCELE A LOS CULPABLES DE LA MASACRE DE LO CONTRARIO NO INICIA EL DIALOGO NACIONAL

Extraoficialmente 100% Noticias supo que el diálogo nacional, luego del discurso del presidente Daniel Ortega, no tiene fecha de inicio y lejos de acercar la fecha, más bien molestó a los universitarios.Indignación y repudio fueron las reacciones al discurso del todavía Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Debido a las presiones de los representantes de la mayoría de la población supimos que Ortega estaría cediendo en una “comisión de la verdad” que esclarezca la masacre contra más de 63 jóvenes, de lo contrario el diálogo no iniciará nunca, lo que despertaría una nueva ola de protestas, incluso más fuerte que las anteriores. Presionado a como está el gobierno, procederá a presentar chivos expiatorios para poner la mesa medio limpia e inicie un dialogo, que a el gobierno hoy le urge. Mientras tanto, el movimiento estudiantil se organiza muy molesto con el discurso cínico y mentiroso del mandatario. Buscan unidad de sus diferentes manifestaciones para estar listos para futuras protesta si el diálogo no se instala esta semana.Ortega afirmó en tono de amenaza que iba al diálogo en medio de cualquier circunstancia. Amenazó con no dar un paso atrás en lucha por sostenerse en el poder.

