COLONIA PRIMERO DE MAYO: NO HAY NADA QUE CELEBRAR, NICARAGUA ESTÁ DE LUTO

7:23 a.m.

La Colonia Primero de Mayo en Managua, no celebró su 46 aniversario, a como lo hacía cada año. Los habitantes dijeron que las actividades previstas para este día fueron canceladas, pues no hay nada que celebrar porque Nicaragua está de luto. “Fue positivo que se cancelaran porque Nicaragua está de luto”, dijo el habitante Rommel Acosta. “Nicaragua está de luto, no fueron perros los que mataron, tenemos que tener nosotros a esa gente que se fue, porque somos hermanos nicaragüenses”, comentó José Genaro López. “Eso que pasó nos afectó a todos emocionalmente, antes se celebraba pero también estamos solidarizados con los compañeros estudiantes”, expresó Iván Urbina. “Hemos visto ahora como un Gobierno a masacrado al pueblo y eso a nosotros los militantes del Frente (Sandinista) que luchamos por este Gobierno y que anduvimos en la guerra, insurrección y los que anduvimos en los servicios militares, luchamos para que nuestros hijos hoy gozaran de un futuro mejor y el Gobierno viene y comienza a matar a masacrar a nuestro pueblo, a nuestros hijos. Nos han tocado nuestro tesoro nacional que son nuestros hijos. (Esta Colonia) ha tenido una militancia fuerte, hoy estamos haciendo hincapié a los 60 muertos que han habido, Nicaragua está en luto”, señaló el poblador Marcos López. La Colonia Primero de Mayo se caracteriza por su alta militancia sandinista.

