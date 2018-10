FUERTES PALABRAS DEL RECTOR DEL COLEGIO CENTROAMÉRICA A ESTUDIANTES

El padre Domingo Cuesta, rector del colegio Centroamérica, emitió un mensaje dirigido especialmente a los estudiantes del Colegio Centroamérica, durante un acto en conmemoración a los héroes caídos de abril.En el mensaje, el padre Cuesta manifestó que queda “prohibido olvidar lo que ocurrió este mes de abril”, además señaló que el hospital Cruz Azul y el hospital Alemán Nicaragüense pudieron salvarle la vida al niño Álvaro Conrado cuando estaba herido, pero se negaron a atenderlo. Finalmente falleció en el hospital Bautista porque ya no resistió."Todos hemos sido afectados directa o indirectamente por los últimos acontecimientos sociales del país. ¡Estamos de luto! No podemos ser indiferentes ante tantas muertes. No podemos callar. Queremos honrar la memoria de los caídos y evocar el absoluto respeto por la vida humana. El pasado viernes 20 de abril falleció Álvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante de 10º grado del Instituto Loyola, nuestro colegio hermano. Fue la víctima más joven de las protestas contra el gobierno. Murió llevando hasta las últimas consecuencias la frase Ignaciana de en todo amar y servir. Temprano en la mañana salió de su casa simplemente para ayudar y solidarizarse con los jóvenes nicaragüenses y regresó en un ataúd. Conversé largamente con el papá de Álvaro y expresó: “Álvaro fue alcanzado por detonaciones cuando estaba apoyando a los estudiantes que organizaban alimentos en respaldo con sus compañeros. Cayó herido por un disparo certero en el cuello. Inmediatamente varias personas lo condujeron al Hospital Cruz azul donde no lo recibieron; de allí fue llevado al Hospital Alemán Nicaragüense y tampoco quisieron atenderle. Finalmente, llegaron al Hospital Bautista. Allí ingresó al quirófano, pero no pudieron hacer nada…”. Esto es un reflejo de la violación a los derechos humanos, los efectos de la represión y el que se pongan intereses personales por encima de la vida humana. ¡Ha sido cruel lo que le han hecho a los jóvenes! Nuestro cariño y solidaridad para con la familia de Álvaro Manuel, para todos aquellos que han sido asesinados y los que aún siguen desaparecidos. Nos oponemos a todo acto violento que vaya en contra del ser humano y apoyamos a todos los estudiantes que se manifiestan por una causa justa. En el colegio les enseñamos a defender la verdad, lo que es justo y aquello que les dicta su corazón. Por encima de todo, debemos proteger la vida, sobre todo la vida del inocente. ¡Prohibido olvidar lo que ocurrió este mes de abril! Hacemos un minuto de silencio por Álvaro Manuel y por los más de sesenta asesinados en el país. Ellos están en el corazón de Dios donde ya no se muere más. ¡Dale Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua!"Fotos Cortesía

