ROS-LEHTINEN: “PEDIMOS LIBERTAD Y DEMOCRACIA DE VERDAD PARA NICARAGUA”

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, una de las promotoras de la iniciativa de Ley Nica Act, que busca impedir que Nicaragua obtenga financiamiento de instituciones multilaterales, explicó que esta iniciativa de ley solo busca unas cuantas condiciones básicas para una democracia, mientras que en otros países de Centroamérica tienen hasta 15 requisitos. “Quiero embullar a todos los Gobiernos como Nicaragua para tener elecciones libres, para tener reglamentos que de verdad se puedan respetar, de tener separaciones de Poderes, y eso es simplemente lo que dice la Nica Act, en muchos otros países de Centroamérica hay hasta 15 condiciones para recibir fondos de los Estados Unidos, pero Nicaragua no tiene ni uno. Así que nosotros estamos diciendo elecciones democráticas, separación de Poderes, libre expresión de ideas, esas son condiciones básicas para una democracia. Las personas están diciendo ‘Ay pero ustedes quieren imponer muchos requisitos’, pero miren a los requisitos que tienen los otros países de Centroamérica, 15 requisitos y nosotros en Nicaragua solo estamos pidiendo una pequeña cosa, libertad y democracia de verdad”, declaró la congresista de origen cubano.Ros-Lehtinen además señala que le preocupa mucho la relación que Nicaragua tiene con Rusia, pues este país europeo no conoce lo que es la democracia. “Nos preocupa mucho la presencia de Rusia en toda Latinoamérica, pero especialmente en Nicaragua, porque el pueblo de Nicaragua quiere respirar libertad, quiere respirar democracia, quiere respirar todos los derechos humanos, pero la interferencia de Rusia en Nicaragua es preocupante porque ellos de democracia no saben ni cómo escribir la palabra, los derechos humanos no los respetan, sobre libre expresión nunca lo aceptan, así que la influencia de Rusia sobre Centroamérica, especialmente sobre Nicaragua me preocupa mucho como amante de la libertad”, agregó.

