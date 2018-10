MADRE DE MARLON MARTÍNEZ: “ÉL QUERÍA SER POLICÍA Y UN POLICÍA ME LO MATÓ”

Los padres de Marlon Manases Martínez Ramírez de 20 años, quien murió en los enfrentamientos dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) el pasado 20 de abril, acusan a la Policía Nacional de haber asesinado a su hijo. La tarde del 20 de abril un antimotín francotirador le disparó al Marlon a eso de las 4:00 de la tarde, estudiantes de medicina lo atendieron, dos horas después lo llevaron al hospital Vélez Paiz donde lo entubaron y trasladaron al hospital Lenin Fonseca, a las 8:30 de la noche fallece producto del disparo en su cabeza que le destruyó el sistema nervioso. “Fue terrible para mí, un dolor tremendo, tenía muchos sueños. Ellos tiraban a matar, no tiraban a asustar… Él decía ‘los ancianos no tienen fuerzas, vamos a luchar por ellos’… Él decía que quería ser investigador, policía quería ser él y un policía me lo mató. Ahora ellos buscan culpables, y ellos saben que ellos son los culpables. La orden viene de la Presidencia”, relata la señora Juana Adilia, madre de Marlon. La progenitora señala que la orden a los antimotines de tirar a matar a los jóvenes vino del Gobierno del Presidente Daniel Ortega, a quien ellos como sandinistas le dieron su voto. “La orden viene de la Presidencia, y es lamentable sabe por qué, fui sandinista, desde el 20 de abril yo dejé de serlo. Mi hermano prestó el servicio militar sin tener la edad, mi esposo prestó el servicio militar sin tener la edad, nosotros colaboramos y para que después me pagaran con esto, con quitarle la vida a mi hijo, no es justo”, dice llorando la madre. “No somos danielistas, haberme arrebatado la sonrisa, la vida de mi hijo que me causa un gran daño, (Ortega) no merece estar ahí, porque nosotros lo subimos ahí, nosotros lo subimos al poder”, agregó la señora Juana Adilia. “Para nosotros es un golpe duro, esas heridas no sanan. Comenzado con la saña, como ellos disparaban a los estudiantes a personas indefensas en ese momento”, dijo Edgard Martínez Dávila, padre del joven. Los padres de Marlon señalan que no confían en las investigaciones que realiza el Ministerio Público, “no estamos conscientes que vaya a ver una transparencia, porque todos son los mismos”. Además señalan que el Presidente Ortega ya no tiene la capacidad para seguir gobernando. Las declaraciones de los padres de Marlon fueron dadas en el programa 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, que transmite 100% Noticias.

