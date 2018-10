CENIDH: “NO BASTA SOLO CON EL DIÁLOGO”

7:43 a.m.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), brindó su informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado de Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Para la doctora Vilma Núñez no puede haber un “borrón y cuenta nueva”, y no basta solo con asistir al diálogo. “No basta con el diálogo, la situación actual no va a tener la respuesta que necesita solo con el diálogo. El diálogo tenemos que buscar cómo apoyarlo, buscar cómo funcione, pero va a ser un aporte importante en el momento que Nicaragua haya llegado a un debate democrático. Ustedes ya han visto el nivel de provocación que ha tenido este hombre (Daniel Ortega) después de todo lo que ha pasado, de ninguna manera está creando las condiciones para que el diálogo prospere. El principal obstaculizador del diálogo se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, él sigue la represión y sigue aferrado al poder”, expresó Núñez.El Cenidh, además presentó un informe realizado entre el 19 de abril y el 3 de mayo, que documenta con testimonios, videos e imágenes, el papel represivo de la Policía Nacional junto a fuerzas paramilitares organizadas, financiadas y dirigidas por el gobierno bajo protección estatal. “Son una cadena de violaciones a todos los derechos humanos reflejados en este informe”, dijo Wendy Flores, abogada del Cenidh. Núñez, responsabiliza de los acontecimientos y la cantidad de víctimas mortales, al presidente Daniel Ortega, a Rosario Murillo, y a la Policía Nacional.

