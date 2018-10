BOSCO MATAMOROS: CRISIS EN NICARAGUA NO AGUANTA MÁS DE 6 MESES

El exembajador de Nicaragua en España y Países Bajos, Bosco Matamoros, aseguró a 100% Noticias que la crisis que vive el país a raíz de las reformas INSS, represión y masacre a manifestantes por parte del Gobierno, no aguantará más de seis meses. “Esto, no es sostenible seis meses más, y debemos comenzar con los que manejan los suministros de energía, de electricidad que están aumentando las tarifas, la gasolina, parecen que viven en otro planeta, Nicaragua necesita una solución rápida, porque tenemos el enorme riesgo de que haya una explosión mucho más grande en donde las implicaciones y el alcance de esa explosión sea impredecible. Yo creo que el país no quiere eso, yo espero que el presidente Ortega debe darse cuenta que en la historia hay ciclos y los ciclos terminan”, expresó Matamoros.El exdiplomático pide que mediadores del diálogo nacional presionen para que ingrese al país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) organismo al que el Gobierno le negó la entrada a Nicaragua, asimismo venga una comisión de derechos humanos de ONU. “Tenemos un punto importante que es de orden institucional y es que el gobierno de Nicaragua está cometiendo un error al negar la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo que necesita el país es la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… Me preocupa la actitud de algunos de los que van a participar en ese diálogo. Necesitamos que estas organizaciones demanden que necesitan la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, indicó.La CIDH pidió al Gobierno venir a Nicaragua, sin embargo este respondió que tenía que aguardar el avance de los procesos internos del país, haciendo referencia al diálogo nacional y a la “Comisión de la Verdad” de la Asamblea Nacional. “Ni la CIDH, ni la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas van aceptar esa condición de esa supuesta ‘Comisión de la Verdad’, creada por la Asamblea Nacional”, aseguró Matamoros, agregando que la crisis de Nicaragua es política y “eso comienza con la reforma del sistema electoral, del sistema judicial y de la contraloría de la república. Hay que reformar el sistema electoral y si en ese proceso se llega a la conclusión que la solución es a través de un referéndum de elecciones adelantadas, se tiene que hacer”. El exembajador dijo que “el pueblo tiene algo más allá, y es el deseo de vivir en libertad”, y que él al ver a la gente derribando los “árboles de la vida”, solo le recordó “cómo derribaron las estatuas de Saddam Hussein en Irak y en otros países en donde hubo dictadura”.

